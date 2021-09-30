نقيب المحامين يعلن 30 سبتمبر «يوم المحاماة»: فرسان الحق والكلمة

صرح رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين سوف تنظم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا علمياً عربياً خلال الأيام المقبلة من شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المحاماة العربية؛ تحت عنوان مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، وكان نقيب المحامين، قد ألقى كلمة بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي.

تاريخ المحاماة في الوطن العربي

كما أعلن نقيب المحامين أنه سيكون يوم 30 سبتمبر من كل عام يوما للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضا دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.

يوم المحاماة

وأعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن يوم 30 سبتمبر يوما للمحاماة، ووجه كلمة في بث مباشر قبل قليل للمحامين، قائلا: «لماذا المحاماة؟ ولماذا يوم 30 سبتمبر من كل عام يوم المحاماة؟، المحاماة هي صوت الحق في هذه الأمة وفي كل أمة، هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، يخوضون فيها الغمار ويسبحون ضد التيار، يحملون راية العدل في صدق وأمانة ووقار، ويناضلون في سبيل حمل الأمانة بما يُعرض مصالحهم بل وحيواتهم لأكبر الخسران».

وأضاف: «أما لماذا يوم 30 سبتمبر من كل عام يوم المحاماة؛ لأن هذا اليوم يصادف أول قانون للمحاماة، ويصادف أول نقابة محامين عربية، ويتزامن ذلك مع بداية العام القضائي من كل عام، ويتصادف أيضًا ـ وهذه من فعل المقادير ـ مع حلول شهر الانتصارات شهر أكتوبر، في هذا اليوم التاريخي يجب توحيد كلمة المحامين العرب ورؤاهم، وأفكارهم، وتبادل خبراتهم، وإعادة صياغة وبناء اتحاد المحامين العرب بتطوير ما أصابه من جمود».

الاحتفال بـ30 سبتمبر من كل عام

وتابع: «لذلك أعلن أن يوم 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة العربية، والدعوة للاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وسأدعو خلال شهر أكتوبر، شهر الانتصارات، لإقامة مؤتمر لمدة يوم واحد احتفالًا بيوم المحاماة العربية تحت عنوان (مستقل المحاماة في مصر والوطن العربي)، وسوف نعلن على موقع النقابة كل تفاصيله قريبًا جدًا».