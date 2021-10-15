محامي خلع يحكي أغرب 3 وقائع صادفته: منها قضية بسبب «لعبة بابجي»

حل محمد فياض المحامي المتخصص في قضايا الخلع، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في حلقة الخميس، من برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC»، في لقاء تحدث خلاله عن تفاصيل قضايا الخلع، وأغرب القضايا التي وصلت له من زوجات طلبن خلع أزواجهن، وأغرب الوقائع بين الأزواج والتي وصلت لقاعات المحاكم لطلب الخلع.

زوجة طلبت الخلع بعد 10 أيام من الزواج

حكى محامي الخلع عن أسرع قضية وصلت له، حيث طلبت زوجة الخلع من زوجها بعد زواج دام 10 أيام فقط، «المشكلة بالنسبة للزوجة أنه كان مبيخرجهاش»، لافتًا أنه رد على الزوجة قائلًا: «أنتي لسه متجوزة بقالك 10 أيام» مستنكرًا: «ويخرجك إيه وبتاع إيه وإيه الكلام ده؟ ميصحش» مشيرًا إلى أن الزوجة اشتكت «مبيخرجنيش ومبيفسحنيش» وأنه اتصل بزوجها وأخبره أن خلافا بسيطا وقع بينهما، وأن الزوجة ذهبت لبيت أهلها وطلبت الطلاق، معتبرًا أن «الموضوع مش مستاهل».

وتحدث محامي الخلع عن السيدات ودرجة صبرهن بعد قانون الخلع، «فيه ستات عندها صبر وفيه ستات معندهاش صبر، ودي بتقول اخلعه على طول».

زوجة طلبت الخلع بعد 41 سنة جواز وبطلت تصرف على جوزها

وكشف «فياض» عن أغرب قضية خلع وصلت لمكتبه حيث طلبت زوجة الخلع من زوجها بعد 41 عاما من الزواج، لافتًا أن أولاد هذه الزوجة كانوا أكبر من المحام في السن، مشيرًا أن سبب الطلاق كان «حنفية الفلوس قفلت وبطلت هي تصرف على جوزها» وأنها طلبت الخلع بعدما توقفت عن الإنفاق على زوجها لزواجه من أخرى على «عفشها».

«الخلع أسهل حاجة وفي 3 شهور بس أجيب لك الحكم وحاجة سهلة وبسيطة لكن الصعب الطلاق للضرر وإثبات الطلاق للضرر، وممكن محكمة أول درجة تحكم بالطلاق، ومحكمة الاستئناف ترفض الطلاق»، بحسب قول «فياض».

فوشفوش اتخلعت من اتنين واتجوزت التالت

وكشف «فياض» أن الزوجات اللاتي يخترن الانفصال بالطلاق بدلًا من الخلع، يكون مؤخرهن عاليا «فوق الـ20 ألف جنيه»، وكذلك الحاضنة لأطفال أكثر من 8 سنوات، حيث تحصل على نفقة متعة ونفقة عدة تصل لمصروف 37 شهرا.

وأوضح فياض أن 98% من الرجال يقبلوا بالخلع حتى لا تحصل أزواجهم على اموال منهم نتيجة للطلاق.

وتحدث فياض عن إمراءة أسماها «فوشفوش» كأسم وهمي مشيرًا أنه خلعها من زوجين وحضر حفل زفافها على الزوج الثالث، لافتًا أن الزوجة دعته لحضور حفل زفافها وحضر بالفعل وتفاجئ الزوج الجديد به معتبرًا أن حضوره رسالة من الزوجة لزوجها الجديد بأنها قادرة على خلعه.

السوشيال ميديا سببت زيادة الخيانة والطلاق وواحدة خانت جوزها على بابجي

وأكد محامي الخلع، أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة قضايا الخلع بشكل لا يٌطاق، وحكى قضية خلع بعدما اكتشف الزوج خيانة زوجته.

وقال: «فيه عندي حالات الزوج اكتشف أن مراته على علاقة مع حد وهي اللي رافعة عليه خلع ورافعة القضية عندي».

وحكى محامي الخلع التفاصيل «أنا معرفش الزوج، والواقعة اللي حصلت أن موكلة جت قالت عايزة ارفع خلع على جوزي عشان الضرب والشتيمة والإهانة»، لافتًا أنها قامت بعمل توكيل ودفعت مقدم الأتعاب وطلبت منه رفع الدعوى ورفع الدعوى بالفعل وأعلنه قانونيًا عن طريق المٌحضر.

وأضاف «بعدها بـ 3 أيام جالي شخص المكتب وقالي أنا جوز المدام فلانة اللي رافعة عندك خلع، وقالي إنها سايبة البيت بقالها أكتر من 10 أيام وسايبة 3 عيال من ضمنهم بنت رضيعة 6 شهور ورافعة خلع وأنا معملتش حاجة وجاي عايز الصلح».

وتابع: «أنا اتكلمت معاها تلفونيا وقولت لها عشان خاطر الأولاد والطفلة اللي عمرها 6 شهور، قالت لي لأ أنا مش عايزة العيال، وأنا رجعت للراجل وسألته على اللي حصل واحكي اللي عندك وهي بتقول مش عايزة العيال ودي حالة غريبة».

وحكى «فياض» التفاصيل التي رواها الزوج «هي متعرفة على شاب أصغر منها بـ5 سنين اتعرفت عليه على لعبة بابجي ووعدها بالجواز، وأنا هكرت الماسنجر بتاعها على فيس بوك وعرفت كل حاجة ومعايا صورها معاه»، لافتًا أنه اعتذر عن هذه القضية، «وراني صورها مع الشخص ده على سريره».