دعاء طلب الرزق.. أدعية مستجابة وشروط مهمة

يبحث الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت خلال موقع البحث العالمي «جوجل» عن دعاء طلب الرزق الذي يساعد في جلب الرزق، ومن أهم أسباب جلب الرزق التي على الإنسان أن يحافظ على فعالها التوكل على الله والسعي من أجل الرزق.

قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «لو توكلتم على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تخرج جياعًا، وتعود بالرزق الوفير»، وقال الله في كتابه العزيز: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا﴾، فمن أهم أسباب الرزق ايضاً توقى الله و الاستغفار، قال تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا﴾.

دعاء طلب الرزق

وهناك أدعية كثيرة على الانسان أن بها منها دعاء طلب الرزق: «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقاً حلالاً واسعا طيباً من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقربه وإن كان قريباً فيسره وإن كان قليلاً فكثره وإن كان كثيراً فبارك لي فيه»، حيث يعد هذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي تجلب الرزق.

كما أن هناك أدعية أخرى لجلب الرزق من هذه الأدعية دعاء طلب الرزق "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ" حيث يعد هذا الدعاء من الادعية التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الادعية التي تجلب الرزق ايضاً دعاء طلب الرزق: «اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

أحاديث طلب الرزق

وفي سياق الحديث دعاء طلب الرزق، فقد تحدث النبي في مواضع كثيرة عن الرزق مها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجلَ ليُحرمُ الرِّزقَ بالذَّنبِ يُصيبُه"، حيث اوضح النبي أن الذنب يمنع الرزق عن الانسان، كما أن النبي قال أن صلة الرحم تجلب الرزق حيث قال رسول الله "مَن أحَبَّ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، ويُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".