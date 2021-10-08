دعاء يوم الجمعة.. أجمل الأدعية للأبناء والأحبة وفك الكرب وجلب الرزق

يوم الجمعة هو من خير أيام الأسبوع وأعظمها عند الله، ودعاء يوم الجمعة هو خير الدعاء، فقد خص الله عز وجل يوم الجمعة بساعة استجابة، لا يرد فيها للمؤمن دعوة، لهذا يحرص الكثيرون على دعاء يوم الجمعة سائلين الله سبحانة وتعالى الاستجابة والثواب، ولهذا نجد أن أدعية يوم الجمعة تتصدر محرك البحث جوجل في كل جمعة، وفي هذا الشأن تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية بعض الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء الجمعة، من الكتاب والسنة النبوية.

دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب

ويمكن للمسلم أن يخص دعاء يوم الجمعة بكل ما يحتاجه، وهناك عدد من الأدعية المحببة التي يمكن أن يدعو بها المؤمن في يوم الجمعة، من دعاء يوم الجمعة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين.لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين».

ودعاء يوم الجمعة من دوره أن يغفر لك الذنوب ويكسبك رحمة ورضا من الله عز وجل، ومن تلك الأدعية، يمكن ترديد: «رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ».

ويمكن ترديد من أدعية يوم الجمعة: «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».

دعاء يوم الجمعة يريح القلوب

وهناك أدعية يمكن للشخص المهوم بأي شيء، اللجوء بها إلى الله سبحانه وتعالى في دعاء يوم الجمعة، حتى يفرج الله همه يفك كربه ويرح قلبه، لاسيما أن في يوم الجمعة ساعة استجابة خص بها الله هذا اليوم المبارك، والتي تساعد على إراحة القلب وإزالة الهموم من القلوب، ومنها:

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

«اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب».

«اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا».

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وجلب الرزق

يحرص الآباء، على التوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء في يوم الجمعة، لأبنائهم بالحفظ والرعاية من الخالق، وكذلك بجلب الرزق حتى يكون يد العون معهم لتحمل الظروف المعيشية، وفي هذا الشأن يمكن ترديد بعض أدعية يوم الجمعة ومنها:

«اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب».

«اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين»

«اللهم اشرح صدور أبنائنا وبناتنا للإيمان، واملأ قلوبهم بالرضوان، واجعل لهم ألسنةً حامدةً ذاكرةً شاكرة».

«اللهم إنّا نسألك أن تفيض على أبنائنا من بركاتك، وأن تُنزّل عليهم من رحماتك، وأن ترزقهم حبّ العلم، وتقيمهم في خدمة دينك والسير على نهج نبيّك»