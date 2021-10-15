ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن بقليوب

أمرت النيابة العامة في قليوب، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في مخزن «بكرات لاصقة»، بعقار كائن بمنطقة «ميت حلفا»، دائرة مركز شرطة قليوب دون خسائر في الأرواح أو إصابات، بالواقعة وكلفت النيابة بفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه وطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة من مجلس مدينة ومركز قليوب لمعاينة العقار الذي شهد الحريق وبيان تأثير الحريق علي المبني من عدمه.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق عقار قليوب

على الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 مترا، غير مأهول بالسكان، يستخدم كمخزن لبكرات لاصقة، دون ترخيص، ملك «ب.ز.ش»، 66 عامًا، بالمعاش، وتبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية الثلاثة، كما أتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار، ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعرفة مدي تأثر مكان الحريق من عدمه وهل هو مرخص من عدمه، فضلا عن استدعاء صاحب المكان لسؤاله وبيان توافر إشتراطات الحماية المدنية في المخازن من عدمه.