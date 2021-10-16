أسعار العملات في مصر اليوم السبت 16-10-2021 مقابل الجنيه

تعد أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، وبشكل خاص هؤلاء الذين يعملون في مجال الاقتصاد، لذا تقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس سجل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ووسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم، في البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.54 جنيه للشراء، و18.22جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.26 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.22 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.35 للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.