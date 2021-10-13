أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 13-10-2021 مقابل الجنيه

يهتم الكثيرون بمتابعة التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في اليوم، من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم، في بنك قناة السويس 18.06 جنيه للشراء، و18.23جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.03 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، 18.02 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.23 للشراء، و21.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.21 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.25 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع.