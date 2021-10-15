قائمة أسعار ومواصفات «فورد فوكس موديل 2021».. تتوفر بـ 5 فئات

ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي خلال الأيام القليلة الماضية داخل السوق المحلية، ومن ضمن القائمة سيارة «فورد فوكس موديل 2021» زيادة سعرية تراوحت ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه، ضمن قائمة السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال شهر أكتوبر الجاري حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارة «فورد فوكس موديل 2021» خلال شهر أكتوبر الجاري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

- تتوافر بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات وتبدا بسعر 360 ألف جنيه.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 390 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 425 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 470 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

تأتي بمحرك ثلاثي الاسطوانات وقوة 120 حصانا

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4647 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1471 ملم الارتفاع).

التجهيزات ووسائل الأمان

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية، مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، مثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعدد 6 مكبرات صوتية)».