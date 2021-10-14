أسعار ومواصفات «فورد» بالسوق المصرية

شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة تغيرات مختلفة، بسبب الأزمات التي تمر بها صناعة السيارات في العالم، وقلة المعروض من السيارات في مصر، ومن أبرز تلك الشركات التي شهدت زيادة جديدة على أسعارها في السوق شركة فورد الأمريكية، تراوحت من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

مواصفات فورد فيوجن

وتأتي«فورد فيوجن» في السوق المصرية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات مع خيار واحد من المحرك بسعة 2000 سى سى - تربو، يولد قوة 240 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ6 سرعات، وتسارع السيارة 7.3 ثانية.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4870مم وعرض كلي 1852مم، والارتفاع الكلي 1480م، وقاعدة العجلات 2850مم.

وتأتي السيارة بصندوق خلفة سعة 429 لترًا، وسعة خزان الوقود 63 لترًا.

أسعار «فورد فيوجن»

وتصنع السيارة في أمريكا، كما تجمّع في إسبانيا، وتأتي في السوق المصرية بالنسبة للفئات المخلتفة بـ3 أسعار، الفئة الأولى 585,000 جنيه، الفئة الثانية بسعر 635,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 690,000 جنيه.

مواصفات «فورد فوكس 2021»

تأتي في السوق المصرية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات مع خيار واحد من المحرك بسعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 120 حصانًا، وعزم الدوران 151 نيوتن.متر وأقصى سرعة 214 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ6 سرعات.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4647مم وعرض كلي 1825مم والارتفاع الكلي 1471مم.

أسعار «فورد فوكس 2021»

ويجرى تصنيع السيارة في أمريكا وتجميعها في ألمانيا، وتأتي في السوق المصرية بخمس فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 360,000 جنيه، الفئة الثانية بسعر 380,000 جنيه، الفئة الثالثة بسعر390,000 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 425,000 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 470,000 جنيه.