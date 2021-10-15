لو نفسك تشتري منتج.. قسط مشترياتك دون فوائد على 18 شهرا من بنك cib

يلجأ العديد من المواطنين عند شراء أي من المنتجات، وخصوصا تلك التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لشرائها إلى الشراء بنظام التقسيط، إذ يقومون بالحصول على المنتج مقابل دفع مبلغ مالي بسيط عند الاستلام، ويتم تقسيط المبلغ على عدد من الشهور المتتالية، والتي يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري.

ويقدم البنك التجاري الدولي «بنك cib» خدمة تقسيط المشتريات التي تصل إلى 18 شهرا بلا فوائد، من خلال استخدام بطاقة cib الائتمانية، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تقديم طلب تقسيط المشتريات من بنك cib، للحصول على المنتج الذي يرغب في شراءه المواطن بنظام التقسيط، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

خطوات تقسيط المشتريات من بنك cib

- يقوم العميل الراغب في تقسيط المشتريات أو إحدى المنتجات بالدخول على الموقع الرسمي لبنك cib، ثم الدخول إلى عروض cib، واختيار عرض تقسيط المشتريات.

- ثم يقوم العميل بعد ذلك باختيار الأيقونة الخاصة بـ«أقساط دون فوائد» من قائمة الفلتر المطبق.

- ثم يقوم العميل باختيار القطاع الذي يندرج تحته المنتج الذي يريد شراءه بالتقسيط بين قائمة مطولة وهي «أجهزة منزلية، دراجة نارية، كافيهات ومطاعم، صيانة السيارة، خدمات الشحن، التجارة الإلكترونية، التعليم، إلكترونيات، خدمات التوظيف والتنمية، آثاث واكسسوارات المنزل، مجوهرات، وغيرها من القطاعات الأخرى».

- ثم بعد ذلك يقوم العميل باختيار المحافظة التابع لها، والتي يرغب في التعامل مع إحدى فروع البنك الموجود في تلك المحافظة.

- ثم يقوم بالضغط على «قدم طلب الآن» حتى يستطيع العميل الحصول على الطلب الذي يرغبه.

- ثم بعد ذلك يقوم العميل بالتوجه إلى إحدى فروع البنك للحصول على خدمة تقسيط المشتريات لشراء المنتج المنتج الذي يرغب في تقسيط ثمنه.