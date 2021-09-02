4.5 مليار جنيه أرباح البورصة بدعم من المشتريات العربية والأجنبية اليوم

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى الارتفاع بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية، مقابل مبيعات مصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 0.16 بالمائة، ليغلق على 11301 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.21 بالمائة لينهي الجلسة على 3038 نقطة.

صعود المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 1.15%

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.04 بالمائة ليغلق على 4056 نقطة، فيما صعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 1.15 بالمائة ليغلق على 2542 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 4.58 مليار جنيه، ليغلق على 745,7 مليار جنيه، مقابل 741.12 مليار جنيه بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 455.89 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.85 مليار جنيه من خلال 58.3 ألف عملية.

اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع

فيما تم التداول خلال جلسة اليوم على 200 سهماً، ارتفع منها 110 أسهم، فيما حافظ 31 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 59 سهماً.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ نحو 32.76 مليون جنيه.

وحقق مؤشر (إيجي أكس 30) الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة صعودًا بنسبة 0.16%؛ ليصل إلى مستوى 11301 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي اكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%؛ ليغلق عند مستوى 3.033 نقطة.

اتجاه تعاملات العرب نحو الشراء

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 13.32 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 19.43 مليون جنيه.