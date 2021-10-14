لو عليك ديون.. إزاي تحصل على قرض سداد المديونية من بنك cib؟

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك المختلفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان بغرض شراء شيء ما يحتاج إلى مبلغ مالي كبير، أو لإجراء عملية جراحية، أو شراء شقة جديدة، وغيرها من الأسباب المختلفة الأخرى، وقد يتعرض الكثير منهم إلى عدة مشكلات مع البنك، تجعلهم يرغبون في سداد دين القرض من هذا البنك، حتى لا تتصاعد الأمور بينهم وتسري في مسار الإجراءات القانونية.

ويقدم البنك التجاري الدولي «بنك cib» خدمة الحصول على قرض سداد المديونية، سواء كان ذلك للبنوك الأخرى أو لأحد الأشخاص، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مميزات وخطوات التقديم على قرض سداد المديونية من بنك cib، وفق حديث خدمة عملاء البنك لـ«الوطن»، كالتالي:

مميزات قرض سداد المديونية من بنك cib

- تصل فترة سداد قرض سداد المديونية إلى 8 سنوات.

- يمنح البنك التجاري الدولي لعملائه عند الحصول على قرض سداد المديونية تأمين على الحياة.

- يستطيع العميل زيادة مبلغ قرض سداد المديونية.

- وفي حالة إذا كان يتم تحويل المرتب على حساب العميل في بنك CIB، فلا يحتاج إلى إجراءات زائدة عن الإجراءات العادية لحصول العميل على القرض.

خطوات التقديم على قرض سداد المديونية من بنك cib

- يدخل العميل الراغب في الحصول على قرض سداد المديونية على اللينك الخاص بالحصول على القرض عبر الموقع الرسمي لبنك cib من هنــــــــــــا.

- يدخل العميل بعد ذلك الاسم الرباعي الخاص به.

- ثم يدخل بعد ذلك رقم الهاتف المحمول.

- ثم يضيف الرقم القومي الخاص به والموجود في البطاقة.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني.

- ثم يضغط على طلب الحصول على قرض، على أن يقوم بتحديد نوع القرض الذي يرغب في الحصول عليه.

- ثم يتم إرسال رسالة نصية له عبر رقم الهاتف، تفيد بضرورة توجهه لفرع البنك للحصول على قرض سداد المديونية الذي يرغب به.