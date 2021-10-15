نبيل عيسى: ظروف شخصية منعنتي من المشاركة في افتتاح مهرجان الجونة

كشف الفنان نبيل عيسى، عن أسباب غيابه عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي أقيم مساء أمس الخميس، بحضور عدد من نجوم الدراما والسينما من مصر والوطن العربي.

نبيل: حزين لعدم المشاركة في مهرجان الجونة

وقال نبيل عيسى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غيابه عن المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بسبب ظروف شخصية منعته من الحضور، مشيرًا إلى حزنه الشديد للغاية لأنه يحرص على ضرورة الحضور كل عام، موضحًا أنه سوف يحاول أن يحضر حفل الختام، رغم صعوبة ذلك.

نبيل عيسى يطالب بدعوة نجوم بوليوود والسينما العالمية لمهرجان الجونة

كما ناشد نبيل عيسى مسؤولي مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بضرورة دعوة نجوم السينما الهندية «بوليوود» والعالمية للمشاركة، مشيرًا إلى مشاركة «علي فضل» العام الماضي بداية رائعة للمشاركة العالمية، خاصة أنه من المرشحين لأوسكار، مطالبًا دعوة كل النجوم من جميع الجنسيات لتبادل الثقافات بين نجوم مصر ونجوم العالم.

يعد نبيل عيسي من أوائل النجوم الذين دعموا مهرجان الجونة السينمائي الدولي منذ دورته الأولى، ويعد أول ظهور له بالشعر الرمادي و اللوك المميز له بأغنية «3 دقات»، ونال إعجاب الجميع، وتداول رواد التواصل الاجتماعي حينها كوميكس «تزوجيه أربعيني»، اعجابا منهم بـ اللوك الخاص به.

وكان نبيل عيسى قد اختفى عن الظهور الإعلامي والمشاركة الفنية لعدة أعوام، وفاجأ الجميع بهذا اللوك والشعر الرمادي.

بداية معرفة الجمهور بنبيل عيسى، كانت بمشاركته مع النجم الكوميدي محمد هنيدي بالفيلم الشهير «يانا يا خالتي »، واشتهر بالإفيه الشهير «إشطا يا معلم»، ومن أشهر أعماله «أنا مش معاهم وبدون رقابة وعمليات خاصة واستغماية وعايزة أتجوز وريش نعام وبدون ذكر أسماء والعملية ميسي ومن 30 سنة وأبواب الشك وهروب اضطراري وبعد البداية وسرايا عابدين ونصيبي وقسمتك ولما كنا صغيرين والحرملك وقصر النيل».