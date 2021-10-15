65 قتيلا وأكثر من 73 جريحا في تفجير انتحاري بمسجد بأفغانستان

للأسبوع الثاني على التوالي، استهدف تفجير أحد المساجد جنوب أفغانستان، فقد أقدم انتحاري على تفجير نفسه، اليوم الجمعة، داخل مسجد شيعي في مدينة قندهار جنوب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول في حركة طالبان.

ووقع التفجير وسط المدينة الأفغانية أثناء صلاة الجمعة، التي يشارك فيها عدد كبير من السكان.

في حين أشارت مصادر طبية إلى وقوع 65 قتيلا، وأكثر من 73 جريحا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

داعش خراسان يفجر مسجدا في قندوز

يشار إلى أن تنظيم داعش خراسان كان أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا، من بينها تفجير انتحاري بين مصلين استهدف الأسبوع الماضي مسجدا للشيعة أيضا في ولاية قندوز، وأودى بحياة نحو 100 شخص، في محاولة يبدو أن الهدف منها تأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم.

من جانبه قال مطيع الله شيرزاد، رئيس تحرير وكالة «آماج نيوز» الأفغانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا جراء انفجار، اليوم الجمعة، استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، تعدت 30 قتيلا وإصابة العشرات الآخرين.

وأضاف شيرزاد في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «الوضع مرعب للغاية في محيط المسجد بقندهار، لا سيما وأن التفجير حدث وسط حشود المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة».

وتابع: «الحصيلة الأولية من المتوقع أن تزداد بشكل متسارع نظرا لتكدس المسجد بالمصلين قبل وقوع الانفجار مباشرة».

وأكدت وسائل إعلام محلية ودولية، أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلين داخل المسجد، مثل ما حدث قبل أسبوع في مسجد آخر للشيعة في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد، حيث أودى الهجوم بأرواح 120 شخصا على الأقل، حسب بعض التقارير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس، أن انفجارا وقع في قندوز دون إعطاء مزيد من التفاصيل.