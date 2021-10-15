قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل مسجد بأفغانستان

سقط قتلى وجرحى جراء انفجار هز، اليوم الجمعة، مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان ، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن تقارير إعلامية أفغانية.

الانفجار دوى وسط حشد من المصلين داخل المسجد

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار، قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف العديد من القتلى والجرحى.

ونشرت وكالة «آماج نيوز» الأفغانية أول صورة من موقع الحادث.

وأكدت وسائل إعلام محلية ودولية، أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في مسجد آخر للشيعة في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس، أن انفجارا وقع في قندوز دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون لـ«فرانس برس»، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة الماضية.

كما أكد شهود عيان لوكالة «أسوشيتد برس»، أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

تواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم «ولاية خراسان».

وكثف مسلحو تنظيم داعش الإرهابي هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيرين مميتين في كابول، كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان أعلنت الأسبوع الماضي مقتل عدة أشخاص، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب 20 آخرون في الانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد عيد غاه، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وهذا أول انفجار كبير يقع في كابول، منذ انسحاب القوات الغربية في أغسطس الماضي، وبعد ساعات، شنت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.