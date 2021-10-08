تفاصيل الانفجار الدموي داخل مسجد بعد صلاة الجمعة في أفغانستان

أفادت مصادر أفغانية، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد «سعيد آباد» في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقتل شخصان على الأقل، وأصيب آخرون، إثر تفجير وقع داخل مسجد في مدينة «خان آباد» بولاية قندوز، شمالي أفغانستان، بحسب قناة «سكاي نيوز» عربية.

وقال مسؤولون في المدينة، إن التفجير نفذ بقنبلة، بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة.

جلال: تفجير المسجد «فظيع»

ووصف عضو اللجنة الثقافية والإعلامية لطالبان، محمد جلال، تفجير المسجد في ولاية قندوز، بأنه فظيع.

وقال إن طالبان ملتزمة باتخاذ خطوات جادة، لاستئصال إرهابيي داعش، الذين لا يوجد لهم مكان في أفغانستان، حسب تعبيره.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في ولاية قندوز، الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، منذ سيطرة طالبان عليها مطلع أغسطس الماضي.

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم «داعش خراسان» في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتابعت: «هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها».

داعش خراسان

وفي السياق، تبنى داعش في أفغانستان، الذي يعرف باسم «ولاية خراسان»، التفجيرين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، مما أسفر عن مقتل 72 شخصا، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ويعرف تنظيم «ولاية خراسان» بأنه العدو اللدود لحركة طالبان، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة في الماضي.

وتأسس هذا التنظيم في أفغانستان عام 2015، ويحمل اسما قديما لآسيا الوسطى التي تضم أفغانستان، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأعلن «داعش خراسان»، نفسه واحدا من التنظيمات المنبثقة كفروع لتنظيم داعش المركزي، الذي نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا خلال العام 2014، بحسب «سي إن إن» الأمريكية.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت إلقاء القبض على خلية من تنظيم داعش الإرهابي، تتألف من 8 أشخاص، في قرية «مولى علي» بولاية نيمروز جنوبي البلاد، حيث اتهمت طالبان هذه المجموعة، بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف الحركة.