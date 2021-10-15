طرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني وعقوبته بعد واقعة «فتاة الهرم»

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بعد أن أنهت فتاة حياتها بمنطقة الهرم، لابتزاز شخص لها عبر «فيس بوك»، إذ طلب الشاب من الفتاة إرسال صورا عارية لها، إلا أنها رفضت طلبه، وعلى إثر ذلك هددها بإبلاغ أهلها بأنه يمتلك صورًا جنسية لها، ما دفع الفتاة على إنهاء حياتها خوفًا من الفضيحة.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة وقائع الابتزاز الإلكتروني، ووقوع العديد من الشباب ضحايا له، ولذلك يوضح بعض المختصين في حديثهم مع «الوطن» كيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني، والعقوبة القانونية لمرتكب تلك الجريمة.

الابتزاز الإلكتروني أنواع:

قال الدكتور جون طلعت، خبير أمن المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني أحد أنواع الجرائم المستحدثة، والذي ظهر بعد التقدم الكبير الذي شهده العالم في تكنولوجيا المعلومات وتحول العالم لقرية صغيرة، ويعتبر عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية

ومن أشكال الابتزاز الإلكتروني استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم اصطياد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيس بوك، تويتر، وإنستجرام» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

طرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني

وأوضح «جون»، أن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلال إتباعها تجنب الابتزاز الإلكتروني منها تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، لذلك يجب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء المقربين في فضاء الإنترنت «أصدقاء المراسلات».

وشدد على الرفض التام على طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربط المستخدم به صلة وثيقة، مع عدم الالتفات إلى الصور الجميلة والمغرية، مع التأكد من شخصية المرسل.

عقوبة الابتزاز في القانون المصري

وذكر المستشار القانوني محمود الحديدي، أن هناك العديد من العقوبات التي يمكن أن تطول المبتز الالكتروني، منها المادة «٩» التي تنص على أن يعاقب مرتكبها بالحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من أتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدًا الكترونياً أو موقعاً خاصًا.

وتنص المادة 11 على الحبس والغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنية كل من استخدم بريدا الكترونياً لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد، وتنص المادة 12على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة، أو محورة، أو شفرات أو رموز، بغرض استخدامه في ارتكاب أو تسهيلا ارتكاب أية جريمة، أو إخفاء آثار أو أدلة أيمنا لجرائم المنصوص عليه في هذا القانون.

قانون العقوبات

كما تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والمادة «327» التي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب المتهم بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.