النيابة تستدعي صديقة «طالبة الهرم» التي أنهت حياتها بسبب «صورة»

أمرت النيابة العامة باستدعاء صديقة الطالبة التي أنهت حياتها بالهرم والتي عُرفت إعلاميًا باسم «طالبة الهرم»، بعد ابتزازها من قبل صديقها بـ«صورة شخصية»، لسماع أقوالها، حول الواقعة، للكشف عن تفاصيل الضغط على صديقتها إذ قررت إلقاء نفسها من الطابق العاشر، بالعقار الذي تسكن فيه بمنطقة الهرم.

النيابة تستدعي صديقة طالبة الهرم

تستعد «ياسمين» صديقة «خلود» التي أنهت حياتها بعد ابتزازها منذ فترة من قبل شاب كانت مرتبطة به، للإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة، بصفتها الوحيدة التي حكت لها الفتاة المتوفية تفاصيل ما كان يحدث معها.

لاعب نادٍ مشهور وراء انتحار طالبة الهرم

وذكرت «ياسمين» لمحامي صديقتها، أنها تحدثت معها عن هذا الشخص الذي حاول مرارًا وتكرارًا ابتزازها، واستغاثة بها بعد أن هددها بإرسال صورها لوالدتها، وقالت لها نصًا: ««إلحقيني باقي 3 دقايق، وهيبعت الصور لأمي»، مؤكدة أن الذي كان يهددها هو لاعب نادي معروف، كما أنه هددها بنشر صور شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها بملابس شبه عارية.

نصيحة في الوقت الضائع

وقالت الفتاة صديقة الطالبة المتوفاة وفقًا لما ذكرته لمحامي الأسرة أحمد حمزة البحقيري، إنها نصحت صديقتها، بالتواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وتقديم شكوى ضد هذا الشخص الذي تسبب في وفاتها، من خلال تحرير محضر بعد تعرضها للتهديد والابتزاز، لكن الضحية لم تهتم وأسرعت على إلقاء نفسها من شرفة غرفتها بالطابق العاشر، وسقطت على الأرض جثة هامدة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.