محام: عقوبة اللاعب المتهم بابتزاز «طالبة الهرم» تصل للحبس 3 سنوات

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن تهمة ابتزاز «طالبة الهرم» التي تخلصت من حياتها خوفا من افتضاح أمرها، موثقة برسائل أرسلها المتهم على هاتفها، تنظرها جهات التحقيق التي أمرت بضبط وإحضاره.

عقوبة اللاعب المتهم بابتزاز طالبة الهرم

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن تهمة الشاب المتهم بابتزاز الفتاة في حالة ثبوتها من قبل النيابة العامة، فإن عقوبتها الحبس من يوم حتى 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومن حق أسرة الفتاة المتوفية أن تستكمل إجراءات التقاضي ضد المتهم وتطلب تعويضًا بعد إدانته.

ملاحقات أمنية للاعب متهم بابتزاز طالبة الهرم

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تواصل البحث عن لاعب نادي شهير متهم بابتزاز صديقته بطلبه منها صورًا عارية لها وقت الاستحمام، وأمهلها مدة 15 دقيقة حتى تلبي طلبه، وإلا سوف يرسل صورها الخاصة إلى والدتها، ثم ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين من تفريغ رسائل الهاتف الخاص بطالبة الهرم وهي طالبة في معهد سياحة وفنادق أنها استغاثت بصديقتها «ياسمين» وقالت لها: «إلحقيني باقي 3 دقايق على الموعد ومش عارفة اتصرف إزاي».

رسائل استغاثة من «طالبة الهرم» لصديقتها

وأظهر تفريغ الرسائل أن «ياسمين» صديقة طالبة الهرم أخبرتها بالتماسك والدخول على منصة وزارة الداخلية وتحرير محضرًا بتعرضها للابتزاز من قبل صديقها «أحمد»، وأن أجهزة الأمن ستتحرك لفحص البلاغ.

لكن طالبة الهرم «خلود» لم تهتم بحديث صديقتها «ياسمين»، وأسرعت في إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق العاشر، فسقطت على الأرض جثة هامدة، وبعدها تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أسرة الطالبة بقيامها بإنهاء حياتها عن طريق إلقاء نفسها من الطابق العاشر.