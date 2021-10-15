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تقارير: محمد النني يقترب من الرحيل عن الأرسنال.. ويلعب بجوار صديقه

كتب:

عمر القاضي
07:16 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
محمد النني

محمد النني

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم، عن إنهاء جالاتا سراي التركي اتفاقه مع نادي أرسنال الإنجليزي، لضم محمد النني، لاعب وسط المنتخب المصري وفريق الجانرز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النني يلعب بجوار مصطفى محمد 

وبانتقال النني لصفوف جالاتا سراي يزامل مصطفى محمد، مهاجم الفريق التركي، والمعار له من صفوف الزمالك.

جالاتا سراي ينتهي من الاتفاق مع مصطفى محمد 

وأكدت صحيفة «فوتوماك» التركية، أن الاتفاق انتهى بين جالاتا سراي ومحمد النني، بعدما وافق لاعب وسط الجانرز على تخفيض راتبه إلى مليوني يورو في الموسم، وتنازل عن التمسك بالحصول على 4 ملايين يورو في الموسم.

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