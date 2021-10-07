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مدرب المنتخب السابق: غيرنا مركز محمد صلاح في مباراة جزر القمر بسبب مصطفى فتحي

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
07:41 ص | الخميس 07 أكتوبر 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

فجر طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ومصطفى فتحي، لاعب نادي الزمالك، خاصة أن الثنائي مركز واحد بالجناح الأيمن، وكانت الفترة الأخيرة شهدت تألق الأخير، إلا أن تواجد أحد أفضل لاعبي العالم صعب من مشاركته.

وقال طارق مصطفى خلال ظهوره بقناة نادي الزمالك: «مصطفى فتحي لاعب كبير وموهوب ولا اختلاف عليه نهائيًا، لكن صعب جدا أي حد في العالم يلعب على محمد صلاح، ومصطفى فتحي لعب في وجود محمد صلاح خلال مباراة جزر القمر».

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