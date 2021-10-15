أحمد فايق يحذر من طرق اختراق الواتساب: صور ورسائل مجهولة

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن طرق يمكن للمحتالين والنصابين أن يخترقوا بها حسابك على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، لافتًا إلى أنه تعرض لإحداها بشكل شخصي، من خلال رسالة وصلت له عن طريق رقم «واتساب» الخاص به، وتدعي أن بياناته تعرضت لحركة غير طبيعية، وطلبت منه أن يرسل لهم كودا معينا، إلا أن هذه الرسالة كانت من رقم غير مسجل في تطبيق التراسل الفوري، كما أن علامة الواتساب ليست أصلية، وبالتالي هي رسالة آلية إلكترونية من مكان مجهول.

الهدف إرباك المستخدم وسرقة حسابه

وأضاف «فايق»، في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، مساء الجمعة، أن هذه الرسالة الهدف منها أن يرتبك المستخدم، ويرسل لهم الكود المطلوب، وبعدها يسرقون حسابك على الـ«واتساب»، وهذا نظام إلكتروني يفعل هذا الأمر مع ملايين البشر، ولو استطاع سرقة حسابات عدد منهم فهو رابح، لأنه يحتال، مشددًا على أنه يحذر من هذه الأمور لأن غالبية الناس أصبحت حياتها مرتبطة بهذا التطبيق، سواء صورهم الشخصية أو عملهم ومحادثاتهم، وكل شيء، حتى بصمة الصوت.

وتابع الإعلامي أن الطرق المختلفة لسرقة الواتساب كلها تسير في طريق واحد، ومنها إرسال رسالة أو صورة من رقم هاتف معروف أو غير معروف، ورابط تضغط عليه، فيُسرق من خلاله الواتساب، محذرًا من تفعيل الاستلام التلقائي للصور في التطبيق لأن هذا يتيح حفظ الصور تلقائيًا داخل الهاتف دون تدخل المستخدم، لأن بعضها تكون من مصدر مجهول، وتُحفظ في معرض الصور وعندما تراها قد تضغط عليها دون علم فيُخترق الواتساب الخاص بك.

أهمية تأمين حساب الواتساب

وشدد على أن محاولة سرقة حسابه لم تنجح، ولكنه أراد تحذير المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب اللجوء إلى من يفهمون جيدًا في هذه التطبيقات حتى يعرف المستخدم كيفية تأمين حسابه على الواتساب.