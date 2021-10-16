أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الخضروات اليوم، حيث لا غنى عن استخدامها في الأطعمة وإعداد الوجبات، ونظرا لتميزها بقدرتها على إمداد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، وذلك في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر الجزر

واستقر سعر الجزر اليوم، عند 5.5 جنيه للكيلو.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.