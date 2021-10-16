تونس والمغرب ترشحان فيلمين لجوائز أوسكار بنسخته الـ 94

بدأت الدول ترشيح أفلامها الأبرز لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عن النسخة الـ 94 من حفل توزيع الجوائز الشهير الذي سيقام في 27 مارس 2022 في مسرح دولبي بـ لوس أنجلوس.

وتعتبر المغرب من أوائل الدول التي بدأت في ترشيح أفلامها، حيث اختارت فيلم «علي صوتك» للمخرج نبيل عيوش، للمنافسة على الفيلم الذي شارك للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ويمثل «عيوش»، بلاده للمرة الخامسة من إجمالي 17 مشاركة فقط، وتدور أحداث الفيلم حول مغني راب سابق يعمل في مركز ثقافي، يحرر طلابه من ثقل التقاليد ويسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم.

وشارك فيلم «علي صوتك» في الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

تونس تختار «فرططو الذهب» لـ أوسكار 94

بينما وقع اختيار تونس على فيلم «فرططو الذهب» للمخرج عبدالحميد بوشناق، لتمثيلها في ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ 94، حيث اختارت لجنة مؤلفة من ثمانية أشخاص دراما بوشناق، لتقديم تونس للجائزة، وذلك برئاسة سليم دارجاشي رئيس المركز الوطني للسينما والصورة في تونس.

ووصلت تونس للمرة الأولى في العام الماضي، إلى قائمة الترشيحات النهائية لجائزة أفضل فيلم عالمي، بفيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية، ولكنه لم يحصل على الجائزة التي ذهب في النهاية للفيلم الدنماركي «Another Round» للمخرج توماس فينتربيرج.

ومن المقرر أن يستمر ترشيح الأفلام حتى نهاية أكتوبر الجاري، ليغلق باب استقبال الترشيحات على أن يتم الإعلان عن قائمة مختصرة من 15 مرشحًا نهائيًا في 21 ديسمبر المقبل، على أن يتم الكشف عن المرشحين الخمسة النهائيين في 8 فبراير 2022.