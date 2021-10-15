«الإبياري» يقبل يد زوجته و«منة شلبي» ترفض التصوير.. لقطات في ثاني أيام مهرجان الجونة

بدأ نجوم الفن، منذ قليل، في التوافد على السجادة الحمراء قبل العرض الخاص لفيلم «علي صوتك» للمخرج المغربي نبيل عيوش، في قاعة بلازا للمؤتمرات، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري، وكان من ضم الحضور يسرا، ليلى علوي، جميلة عوض، ميس حمدان، داليا البحيري، أكرم حسني، بالإضافة إلى نيكولا معوض.

وشهدت السجادة الحمراء عددا من المواقف الطريفة للنجوم خلال وقوفهم لالتقاط بعض الصور والحديث مع مراسلي المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، وكانت البداية مع الفنان الشاب طارق الإبياري الذي حرص على تقبيل يد زوجته أمام الكاميرات، وداعب المصورين «بوستها اهو»، كما ظهرت الفنانة روجينا برفقة ابنتها مايا أشرف زكي، ووجهت حديثها للكاميرات قائلة: «بنتي قمر 14».

منة شلبي تتجاهل المصورين.. وأمينة خليل: «محدش يزعق لي»

وتجاهلت الفنانة منة شلبي، المصورين؛ رافضة إجراء أي مقابلات مصورة أو الوقوف لالتقاط صور لها، ودخلت إلى القاعة مسرعة وهي ترتدي قناعًا للوجه، وعلى الجانب الآخر، داعبت أمينة خليل المصورين الذين تعالت صيحاتهم وهم يطلبون منها الوقوف للتصوير، قائلة: «محدش يزعق لي أنا هقف لوحدي أتصور».

موقف محرج لهبة السيسي على «الريد كاربت»

بينما حضرت درة بعد إطفاء أضواء السجادة الحمراء، ولكنها طلبت من المتواجدين فتح الأنوار حتى يتمكن المصورون من التقاط صور لإطلالتها، وعلى الجانب الآخر رفض المسئولون عن السجادة الحمراء فتح الأنوار للفنانة هبة السيسي، ما أدى إلى تعذر التقاط صور لها.

ويعرض الآن، فيلم «علي صوتك» للمخرج نبيل عيوش المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويعتبر عرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي هو الأول له بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.