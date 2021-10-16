11 معلومة عن مدينة الدواء المصرية قاعدة تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة

منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة تشغيل مدينة الدواء بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، تبذل الدولة جهودا حثيثة لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشائها، وهو أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وتستعرض «الوطن»، أهم أهداف ومعلومات حول مدينة الدواء بالخانكة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أهم معلومات عن أهداف مدينة الدواء المصرية بالخانكة

كان لإنشاء مدينة الدواء بالخانكة، عدد من الأهداف الرئيسية التي حرصت الدولة المصرية على إنشاء هذه المدينة العملاقة لتحقيقها كالتالي:

- المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

- تضم المدينة مصنعين منهما مصنع الأدوية غير العقيمة، يضم 15 خط إنتاج، ويوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.

- تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى

- المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.

- مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

- تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

- تعتمد المدينة على أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد على استمرار الإنتاج في المصانع.

- الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية حيث تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية.

- تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب.

- المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.

مكونات مدينة الدواء المصرية بالخانكة

تعد مدينة الدواء المصرية بالخانكة، أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن.

- تقع مدينة الدواء المصرية في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، على مساحة 182 ألف متر.

- تقام المدينة على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهي عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج.

- الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء، يضم 5 خطوط إنتاج فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا، وتضم 5 مبان إدارية خاصة بالمصنع.

- المرحلة الثانية من المشروع تقع على مساحة 60 ألف متر، وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.