تطورات الحالة الصحية لوائل كافوري: كان بصحبة «صديقته» وحالته جيدة

كشف برنامج «ET بالعربي»، تطورات الحالة الصحية للمطرب اللبناني وائل كافوري، حيث تواصل البرنامج مع شاهد عيان للحادث والذي أكد نقل المطرب اللبناني هو و«صديقته» التي كانت برفقته بالسيارة إلى المستشفى بقسم الطوارئ لتلقي العلاج.

كما تواصل البرنامج مع صديق مقرب لوائل كافوري، والذي أكد أنه مازال بالطوارئ لكنه واعيا وبحالة جيدة، وكان في السيارة برفقة «صديقته» وهي الأخرى حالتها الصحية جيدة، ولكنهما يخضعان لبعض الفحوصات اللازمة بعد الحادث الذي تحطمت فيه السيارة بشكلٍ كامل.

تعرض وائل كافوري لحادث سير

تعرض المطرب اللبناني وائل كفورى لحادث سير أدى لتحطم سيارته، وتم نقله إلى المستشفى على الفور للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك حسب وسائل إعلام لبنانية.

وأعلن الإعلامي اللبناني دومينيك بن حنا، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعرض وائل كافوري لحادث سير قال فيها: «الحمد لله عالسلامة للنجم وائل كفورى الذي تعرض لحادث سير مروع»، ونشر صورا للسيارة بعد تعرضها لحادث.