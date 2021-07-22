قبل دويتو أنغام.. تعرف على مسيرة وائل كافوري مع الأغنية المصرية

يعتقد عدد كبير من المستمعين أن الدويتو الغنائي الذى قدمه الفنان اللبناني وائل كافوري مع النجمة أنغام، والذى حمل عنوان «برضه بتوحشني» هو أول عمل غنائي لـ «كافوري» باللهجة المصرية.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير مسيرة وائل كافوري في الغناء المصري والممتدة لأكثر من 30 سنة وقدم فيها نجاحات عدة.

«بعترفلك» أول أغنية لوائل كافوري فى عام 1994

وائل كافوري عرف فى الساحة الغنائية اللبنانية عام 1992، حينما شارك فى نسخة برنامج ستوديو الفن، وحاز على المركز الأول فأصبح قادرا على إطلاق ألبومات وأغنيات خاصة به، ومن أول الأغنيات التى أطلقها فى مسيرته كانت أغنية «بعترفلك» التى طرحها عام 1994 وكتبها الشاعر اللبناني ميشيل جحا.

عام 1996 قدم «كافوري»، أغنيتين مصريين ضمن ألبوم «بعد السنين»، وهما «ناداني الشوق» مع الشاعر محمد عبدالعزيز والملحن صلاح الشرنوبي، والتى اشتهرت بقوة فى مصر وكانت تقول كلماتها «ناداني الشوق لهواكي خلاني اجيلك وادي قلبي اللى هواكي، أنا قلت أجيلك اشرب من نيلك»، وأيضا أغنية «على بابك» مع الشاعر أحمد شتا والملحن صلاح الشرنوبي.

2002 كانت نهاية تقديم الأغنية المصرية بـ «بهواكي»

واستمر وائل كافوري، فى تقديم الأغنية المصرية، وفي عام 1998، قدم مع الشاعر مدحت العدل، أغنية «قلب وجرح وشوق»، والتى لحنها رياض الهمشري ووزعها حميد الشاعري، والتى كانت تقول كلماتها «كنا اتنين فى الحب يا روحي دابو فى الهوا ياما حلمنا لكن ياخسارة كان هوا».

وفي عام 1999، قدم واحدة من أهم أغنياته المصرية مع الشاعر مجدي النجار، وهي «أنتى بتلعبي بالنار»، والتى لحنها رياض الهمشري ووزعها أشرف عبدو، وطرحت فى ألبوم «حكاية عاشق»، وسجلت فى ستوديو «ام ساوند».

وبعدها بعام، قدم المطرب اللبناني، أغنية «غلطة عمرنا» التي طرحت فى ألبوم «سألوني»، وكانت من كلمات إبراهيم الدرواني وألحان شاكر الموجي.

وتوقف «كافوري» عن تقديم الأغنية المصرية فى ألبوم «شو رأيك» عام 2002 حينما قدم أغنيتي «بهواكي» مع الشاعر فوزي ابراهيم والملحن حسن دنيا، والثانية «قد عيوني» مع الشاعر أحمد شتا وصلاح الشرنوبي، والتى كان يقول مطلعها «قد عيوني روحي وعمري قد بلاد الكون قد الليل ونجومي وقمري أنا بعشق قمري».