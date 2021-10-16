مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق: كلينتون يتعافى من عدوى بالمسالك البولية

قال مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، مضيفا أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى لكنه لا يتلقى رعاية وحدة العناية المركزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودخل «كلينتون»، البالغ من العمر«75 عاما»، مساء الثلاثاء الماضي، مركز إيرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا بمقاطعة أورانج، بسبب عدوى التهاب غير مرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ولم يوضح مساعد كلينتون، الذي تحدث للصحفيين في المستشفى بشرط عدم ذكر اسمه، سبب وجود الرئيس الامريكي الأسبق في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدوى في المسالك البولية انتشرت إلى مجرى الدم، لكنه يتحسن.

مساعد الرئيس الامريكي الأسبق: حالة بيل كلينتون المعنوية جيدة

وأضاف مساعد الرئيس الامريكي الأسبق، أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إنه اتصل هاتفيا للاطمئنان على كلينتون، مضيفا أنه يبدو بحالة جيدة.

وكانت وسائل إعلام امريكية، قالت في وقت سابق، إن كلينتون ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي، موضحة أن حالة الرئيس الأمريكي الأسبق، لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب

وكان بيل كلينتون في جنوبي كاليفورنيا لحضور حفل استقبال خاص وعشاء لمؤسسة كلينتون غير الربحية، فيما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية، عن أحد مساعديه قوله إنه بعد لقائه بأصدقائه في مقاطعة أورانج، الثلاثاء الماضي، شعر بالإرهاق.

جدير بالذكر، أن كلينتون، شغل منصب الرئيس الأمريكي الـ42 في الفترة من عام 1993 إلى عام 2001.