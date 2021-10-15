دخول بيل كلينتون العناية المركزة.. بسبب إصابة بالتهاب في المسالك البولية

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إلى قسم العناية المركزة بمركز «إيرفين الصحي» التابع لجامعة كاليفورنيا وذلك بسبب التهاب بالمسالك البولية انتشر إلى مجرى الدم وفقا لأحد أطبائه في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ألبيش أمين: تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة

وذكر بيان مشترك من الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في مركز إيرفين والدكتورة ليزا بارداك، الطبيبة الشخصية لكلينتون مساء الخميس: «تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطاء المضادات الحيوية والسوائل الوريدية، ولا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة»، مضيفين أن كلينتون كان في وحدة العناية المركزة من أجل الخصوصية والأمان، وليس لأنه يحتاج إلى رعاية مركزة.

ويقول أطباء الرئيس الأمريكي الأسبق إن التهابات المسالك البولية أمر شائع جدا لدى كبار السن، ويمكن علاجه بسهولة، على الرغم أنه يمكن أن ينتشر بسرعة إلى مجرى الدم، لافتين إلى أن كلينتون سيُعطى المضادات الحيوية عن طريق الوريد حتى الجمعة ثم من المحتمل أن يتحول إلى المضادات الحيوية عن طريق الفم، وأن «جميع قياساته الحيوية مستقرة».

وقال المتحدث باسم كلينتون، أنجيل أورينا على تويتر: «مساء الثلاثاء نُقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين للعلاج من عدوى غير كوفيد».

وأضاف «إنه يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة».

وأشار المتحدث باسم كلينتون إلى أن الرئيس الأسبق، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، يعالج من عدوى لا تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة.

ويذكر أن كلينتون البالغ من العمر 75 عاما كان قد خضع لعملية جراحية في القلب في عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد في عام 2010، لكن أطباءه شددوا على أن دخوله المستشفى ليس له علاقة بالقلب أو بفيروس كورونا المستجد.