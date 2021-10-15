نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى مستشفى في كاليفورنيا

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، البالغ من العمر 75 عاما، إلى مستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم، وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المسؤول الأمريكي السابق، يعالج في وحدة للعناية المركزة.

من جانبه، قال إنجيل أورينا المتحدث باسم كلينتون، إن الرئيس الأسبق نقل مساء الثلاثاء الماضي إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين للعلاج من عدوى غير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المتحدث باسم كلينتون: الرئيس الأسبق في حالة معنوية جيدة

وأضاف «أورينا»، أن الرئيس الأسبق يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في مركز ايرفين الطبي، والدكتورة ليزا بارداك، طبيبة كلينتون الأولية الشخصية في بيان مشترك، إنه تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطائه المضادات الحيوية والسوائل الوريدية.

وأضاف الطبيبان، أن كلينتون لا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة، فيما قال الأطباء، إنه بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لدى الرئيس الأسبق إلى الانخفاض ويستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد، وأعرب الأطباء عن أملهم في عودة بيل كلينتون يعود إلى المنزل قريباً.

وكانت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن كلينتون ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي، موضحة أن حالة الرئيس الأمريكي الأسبق، لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.