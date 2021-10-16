أولى جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي.

وكانت النيابة العامة، قد حددت اليوم أولى جلسات محاكمتهم، بعدما أحالتهم للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

رئيس حي مصر القديمة طلب مبلغًا ماليًا للإخلال بأداء وظيفته

وكشفت أوراق القضية التي تحمل رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، عن تورط المتهمين الآتي أسمائهم «ع. خ، 54 عامًا، رئيس حي مصر القديمة»، «ع. ج، 68 عامًا، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «م. س، 32 عامًا، مدير شركة لخدمات النظافة»، «م. ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، «ج. م، 53 عامًا، متعهد جمع مخلفات»، «ج. ش، 53 عامًا، متعهد جمع مخلفات»، «ع. ا، 54 عامًا، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ب، 61 عامًا، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ف، 46 عامًا، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة»، حيث جاء دور المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئيس حي مصر القديمة بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للإخلال بأداء عمل من وظيفته.

رئيس حي مصر القديمة طلب 80 ألف جنيه لفسخ تعاقدات مع هيئة النظافة

وطلب المتهم الأول رئيس حي مصر القديمة 80 ألف جنيه من «ج. ع»، «م. ث»، «م. ع»، وأخذ المتهمين من الثاني حتى الأخير بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي، بأخذ مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقدم المتهمين من الثاني حتى الأخير بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.