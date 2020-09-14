رئيس حي الأسمرات: نسكن 200 أسرة يوميا من مصر القديمة ومنشية ناصر

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن الجهاز استهدف نقل الأسر خلال الفترة الماضية من 8 مناطق عشوائية داخل محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه يُستكمل اليوم نقل باقي الأسر من منطقة مصر القديمة ومنشية ناصر.

وأضاف "الغندور" في لقاء تلفزيوني مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتم تسكين أكثر من 200 أسرة بشكل يومي من منطقتي منشية ناصر ومصر القديمة، وكل المستحق يحصل على وحدة سكنية، وغير المستحق هو الذي حصل على وحدات سكنية من قبل من الدولة المصرية.

وأكد أن هناك متابعة يومية من قبل مكتب رئيس الجمهورية، وتم نقل 2181 أسرة من منطقة منشية ناصر والدويقة ومصر القديمة.

وأشار إلى أنه جرى نقل 13 ألفا و600 أسرة حتى الآن إلى حي الأسمرات، ويٌستهدف نقل 18 ألفا و300 أسرة على نهاية العام في حي الأسمرات 1و2و3.