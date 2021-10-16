السيسي: «أنا عايز الناس تتكلم.. بس يكونوا فاهمين»

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على التغطية الإعلامية لمشكلة المناطق غير الآمنة عما إذا كانت التغطية الإعلامية عندما حصلت هذه المشكلة في منطقة الديسمي وغيرها، واعية! أم لا، موضحا أن ذلك ردا على من يقولون إن الناس يحتاجون حرية الرأي والتعبير وهي ما يريده أيضا، مؤكدا على رغبته في أن يكون المتحدث فاهما وعنده من الوعي ما يكفي للتحدث في القضايا المختلفة.

رسالة الرئيس للإعلاميين والمفكرين

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «يا ترى ده كان عيب دولة ولا مواطنين! وبالمناسبة في كل المباني اللي على الأراضي الزراعية عيب مين! طب المحليات مش قادرة.. أنا بكرر الكلام عشان أسجل مواقف على نفسي والحكومة وعليكم، لأن القضية قضيتنا كلنا كدولة، إذا كنتم عايزين دولتكم تكون ذات شأن»، مشيرًا إلى أنه يوجه هذه الرسالة إلى الإعلاميين والمفكرين.

منطقة سن العجوز

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

الخدمات الأساسية والبنية التحتية

المشروع يحمل طابع حديث، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.