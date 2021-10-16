الرئيس السيسي يفتتح مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بأكتوبر

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجموعة مشروعات للإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتنفذ الحكومة عدداً من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.

«تل العقارب» و«الأسمرات 3»

أما أبرز الأماكن التي تمّ تنفيذها للقضاء على المناطق غير الآمنة فهي: مشروع «تل العقارب»، والذي أطلق عيه مشروع «الروضة»، وهي إحدى أهم المناطق العشوائية غير الآمنة في قلب القاهرة، وتتكون منطقة «الروضة» من مجمع سكني يضم 816 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 65 مترًا و72 مترًا و82 مترًا، بخلاف نحو 344 محلا تجاريًا.

نفذت كذلك الحكومة مشروع «الأسمرات 3»، وهو أحد أهم مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية بتكلفة بلغت مليار و300 ألف جنيه على مساحة 60 فداناً وتضم 7400 وحدة سكنية ويقع بمنطقة المقطم بالقاهرة.

مشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3»

كما نفذت الحكومة 1610 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة القاهرة بمنطقة منشأة ناصر، حيث أستقبل مواطنين وأسر في مناطق عشوائية بمنطقة منشأة ناصر، فيما يضم مشروع «المحروسة 1 و2» 4900 وحدة سكنية وتمّ تنفيذه بـ«حي السلام 2» ويضم مشروعي المحروسة (1 و2)، ويستهدف تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، كما يتوافر بالمشروع عدداً من المحلات التجارية والوحدات الإدارية لخدمة السكان، ويقع مشروع«بشاير الخير 3» بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري بغرب محافظة الإسكندرية، ويضم نحو 10600 وحدة،

مشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2»

فيما يقع مشروع «الخيالة» بنطاق حي البساتين بالقاهرة ويضم ما يقرب من 2520 وحدة سكنية، فيما يضم مشروع «معًا» 4400 وحدة، ويتمّ تنفيذه بحي السلام ثان شرق القاهرة تحت اسم مشروع «معًا»، كما تنفذ الدولة 1400 وحدة سكنية، بمدينة السلام شرق القاهرة ضمن مشروع «أهالينا 2».