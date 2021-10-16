رئيس الهيئة الهندسية: تجهيز خطة مشروع تطوير الرويسات خلال أسبوعين

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير منطقة الرويسات في شمال سيناء، منوها بأن الهيئة أرسلت لجنة تشمل جميع التخصصات توصلت إلى افتقار المنطقة لأي تخطيط عمراني، منوها بأن مساحة الرويسات 115 فدانًا وشكل المنشآت في حالة متدهورة، متابعا: «هناك منطقتين مبنيتين، ومناطق إسكان تابعة لوزارة الإسكان وهو جديد، وقابل للاستخدام عند تطوير المنطقة وتسكين الأهالي فيها، والمناطق القديمة ستدخل في مشروع رفع كفاءة المباني».

الفار: 60% من قرى مشروع الريف المصري غير مخططة

وأضاف «الفار»، في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنهم سيعملون على تطوير شبكات الطرق والكهرباء، والاتصالات، والمشروع سيكون جاهزًا للعرض على الرئيس خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان كانت وضعت تخطيطًا لتطوير المنطقة ولم يُنفذ وسيجري التنسيق مع وزارة الإسكان لإعادة إحياء المشروع.

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة لم تتسلم الأراضي التي ستنشأ عليها مشروعات تطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تتسلم الكثير من الأراضي لإقامة مشروعات سكنية عليها في الفترة المقبلة، منوها إلى أن 60% من قرى مشروع الريف المصري غير مخططة.

مشروعات شمال الحرفيين في الدويقة ستقام على 60 فدانًا

وكشف عن أن مشروعات شمال الحرفيين في الدويقة ستقام على مساحة 60 فدانًا لتدشين 27 عمارة سكنية، بينها 3 عمارات للمرأة المعيلة، و954 ورشة، و44 محلا تجاريا، وموقف للميكروباص، ومسجد وقاعة مناسبات، ومدرسة، وكنيسة ومجمع أسواق، مشيرًا إلى أن تكلفتها مرتفعة لأن الأرض صعبة وبها كهوف.