رئيس «شئون البيئة» يتفقد منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بالشرقية والدقهلية

أجرى الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، جولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتي الشرقية والدقهلية، ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين؛ للتأكد ومتابعة انتظام العمل بالمنظومة، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، ومتابعة إحكام تنفيذ كافة محاور المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.

جولة بمواقع تجميع قش الأرز

وخلال الجولة تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز بقريتى الزنكلون وميت الفروماى بالزقازيق، التي تعد من النماذج الناجحة في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والتعامل السليم مع تلك المخلفات من خلال جمعها وفرمها وكبسها وتحويلها لأعلاف يتم بيعها للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الفرم والكبس لقش الأرز داخل الأراضي الزراعية بنطاق المحافظتين، التي تتم باستخدام معدات الوزارة والمدعومة بإيجار رمزي دعما من وزارة البيئة لمتعهدي جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقية، بالإضافة إلى تفقد أعمال الفرم والكبس بالفرامات التابعة لبعض الأهالي بقرية كفر أحمد جبران بمركز الزقازيق، وهو ما يؤكد زيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.