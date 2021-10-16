معهد التناسليات ينظم قافلة بيطرية للمزارعين بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

ينظم معهد بحوث التناسليات قافلة بيطرية إلى محافظة المنيا وذلك في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر 2021، بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

القافلة البيطرية تغطى مراكز وقرى المنيا

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد التناسليات، إلى أن القافلة ستنطلق في مراكز وقري سمالوط وملوي وأبو قرقاص ودير مواس والعدوة بمحافظة المنيا، ويتضمن نشاط القافلة الأمراض التناسلية والفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية وتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة لعقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وأيضا عمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين في مختلف المراكز بالمحافظة وتتضمن أيضا عمل ندوات لصندوق التأمين علي الماشية لصغار المربين.