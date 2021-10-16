معهد التناسليات ينظم قافلة بيطرية للمزارعين بالمنيا ضمن «حياة كريمة»
كتب:
الوطن
12:46 م | السبت 16 أكتوبر 2021
المواشى
ينظم معهد بحوث التناسليات قافلة بيطرية إلى محافظة المنيا وذلك في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر 2021، بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
القافلة البيطرية تغطى مراكز وقرى المنيا
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد التناسليات، إلى أن القافلة ستنطلق في مراكز وقري سمالوط وملوي وأبو قرقاص ودير مواس والعدوة بمحافظة المنيا، ويتضمن نشاط القافلة الأمراض التناسلية والفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية وتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة لعقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وأيضا عمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين في مختلف المراكز بالمحافظة وتتضمن أيضا عمل ندوات لصندوق التأمين علي الماشية لصغار المربين.