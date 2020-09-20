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حصول مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية على شهادة ISO 21001

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الوطن
03:30 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

صرح د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة أنه تم إعتماد مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 21001وذلك لإعطاء شهادة تدريب معتمدة دوليا للطبيب البيطرى والتي بموجبها يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة دوليا فى مجال التناسليات الحيوانية والتلقيح الصناعى والسونار لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لحيوانات المزرعة مما ينعكس إيجابيا علي رفع مستوي و كفاءة المتدربين و تحقيق أهداف وزارة الزراعة فى الإكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان بجودة عالية.

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