«صناع الحياة»: لدينا 10 آلاف متطوع.. ونسعى لمحو أمية مليون شخص

قال أحمد محمد إبراهيم موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن المؤسسة تعمل منذ 16 عامًا في مصر، ورسالتها هو اكتشاف ودمج وتأهيل الشباب المصري في الريف والحضر والصحراء، مشددًا على أنهم وزعوا 5 آلاف حقيبة مدرسية في حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن المتطوعين في الجمعية عددهم 10 آلاف متطوع، مشددا على أنهم «تحت أمر مصر في أي شيء يطلب منهم»، منوها إلى أنهم شجعوا 10 آلاف مريض للإدمان على بدء العلاج، وساعموا في توعية 300 ألف طالب ضد الإدمان، وسلموا مشروعات 4500 مشروع متناه الصغر، وشاركوا في العمل على تطوير المدارس.

اسهامات «صناع الحياة» بـ10 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

أضاف «موسى»، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنهم يعملون في 10 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة، في محافظتي سوهاج وقنا، وتم رفع كفاءة 1320 منزلًا، و62 حضانة، و21 مركز أسرة، أما في مجال محو الأمية فالتحق بالفصول أكثر من 160 ألف أمي، وحصل على شهادة محو الأمية حوالي 150 ألف شخص.

توصيل المساعدات لـ30 ألف أسرة

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أنهم وصلوا المساعدات بطرق ذكية إلى 30 ألف أسرة من خلال رسائل نصية وأكواد إلكترونية، ليحصل المستفيد على السلع التي يرغب فيها دون التقيد بسلع معينة، مشددًا على أنهم طوروا برنامج صناع الحياة لتنمية الإنسان وإعادة تأهيله ودمجه، استكمالا لدور الدولة في هذا الأمر، لافتا إلى أنهم يعملون على تنمية النشء والشباب وعائل الأسرة، ويعملون على محو أمية مليون أمي بالتعاون مع وزارة التضامن.