بروتوكول تعاون بين صناع الحياة وتضامن قنا لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون، اليوم، بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة "صناع الحياة" وعدد من الجمعيات الأهلية، لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة من عمر يوم حتي أربعة سنوات، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد 7 مراكز للأسرة والطفل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 750 ألف جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، تستغرق مدة تنفيذها حوالي 3 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.

وأكد الداودي، ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية جنبًا إلى جنب مع القيادات التنفيذية، للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن لاسيما القرى الأكثر احتياجا مشيدًا بالمبادرة التي تأتي في إطار الشراكة والتكامل في الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية من منطلق مسئوليتها الاجتماعية ودورها الهام في تنمية المجتمع المحلي والاهتمام بقضاياه، لاسيما في قطاع حيوي مثل قطاع الأسرة والنشء لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والعطاء.

من جانبه، أشار الباز إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور الاول، منها محور خاص برفع كفاءة المقرات وتنفيذ أعمال صيانة، بينما يختص المحور الثاني بتجهيز المقرات ودعمها بالأثاث والمستلزمات اللازمة، فيما تضمن المحور الأخير دعم وبناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمة بالمراكز مضيفا أن الجمعيات الشريكة هي (جمعية تنمية المجتمع بهو - جمعية التنمية الشاملة بنجع الحفيان - جمعية لواء الإسلام لتنمية المجتمع - جمعية تنمية المجتمع بدندرة - جمعية تنمية المجتمع بالعليقات - جمعية تنمية المجتمع بالمحروسة - الجمعية الخيرية الاسلامية بقوص).