«الإكليريكية» تعلن وقف المكتبة الإلكترونية للكلية بعد أزمة نشر الكتب

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا بخصوص أزمة الكتب التي نشرت على موقع الكلية الإكليريكية على شبكة الإنترنت، وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة إنه سيجري وقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب.

اجتماع طارئ لمجلس إكليريكية الأنبا رويس عبر الإنترنت

وعقد مجلس الكلية الإكليريكية اجتماعًا طارئًا مساء أمس بالأنبا رويس عبر شبكة الإنترنت لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.

وأصدر المجلس بيانًا، جاء نصه: «إنه في يوم الجمعة 15 أكتوبر الساعة التاسعة مساءً، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في جلسة طارئة دعا إليها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية، وذلك لمناقشة تداعيات ما قام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية، وقرر مجلس الكلية المنعقد (عبر الإنترنت) بوقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب».

أسماء أعضاء المجلس

توكون المجلس:

* نيافة الأنبا مكاري - نائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا

* نيافة الأنبا ميخائيل وكيل الكلية ورئيس قسم الكتاب المقدس

* الدكتور القس غريغوريوس رشيدي، رئيس قسم اللاهوت

* الدكتور القس باسيليوس صبحي، رئيس قسم الآباء وتاريخ الكنسية

* الدكتور القس زكا لبيب، رئيس قسم اللغات

* الأستاذ الدكتور سعيد حكيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا

* الأستاذ الدكتور رشدي واصف بهنام، رئيس قسم العبادة والليتورجيا

* الأستاذ الدكتور رسمي عبد الملك، رئيس قسم العلوم الإنسانية

* الأستاذ الدكتورة عايدة نصيف، نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية.

* الدكتور جرجس صالح، مسؤول العلاقات مع الكنائس

* الأستاذ الدكتور عدلي أنيس، قسم الكتاب المقدس، ومسؤول الجامعات

* الراهب القمص بنيامين المحرقي، المشرف الروحي