مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون لتقديم مزايا خاصة بالسفر، مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشهد التوقيع، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني.

ووقع الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس من جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الكنيسة ومصر للطيران.

البابا تواضرس يعرب عن تقديره لمصر للطيران

وأعرب البابا، عن تقديره لشركة مصر للطيران، بصفتها الشركة الوطنية، مشيرا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها.

وأعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بهذا التعاون، موضحا أن هذا البروتوكول، يقدم العديد من تسهيلات السفر اللازمة للرحلات والمؤتمرات التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارجها.

عمرو نبيل يشكر البابا على حفاوة الاستقبال

وفى نهاية مراسم التوقيع، قدم الطيار عمرو نبيل الشكر لقداسة بابا الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، متمنيا مزيد من التعاون المثمر.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها الدولية إلى أكثر من 64 مطار دولي في 49 دولة حول العالم، ويتكون أسطول مصر للطيران، من أحدث الطرازات التي تتمتع بوسائل الرفاهية والراحة المتميزة.

كما حرصت مصر للطيران، على إبرام بروتوكولات تعاون وعلى دعم العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف المجالات داخل المجتمع المدني المصري من منطلق المسئولية المجتمعية، ومن بينها العديد من الأحداث والمؤتمرات الدينية مثل مؤتمر الشباب القبطي ورعاية مسابقات القرآن الكريم وتوقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وغيرها.