اختبارات الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الكلية الإكليريكية التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن فتح باب القبول لرعيل جديد من الطلبة المنتظمين للعام الدراسي 2021 - 2022، للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، والذي ينطلق عامها الدراسي في 11 أكتوبر 2021.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بالامتحان التمهيدي للمتقدمين إلى الكلية الاكليريكية بالإسكندرية والذي ينطلق يوم السبت 23 سبتمبر المقبل، على أن تكون المقابلة الشخصية للمتقدمين يومي 2 و 4 أكتوبر.

الأوراق المطلوبة والشروط للالتحاق بالكلية الاكليريكية بالإسكندرية

- استمارة الإلتحاق موقعة من أب الاعتراض ومختومة بختم الكنيسة ويمكن الحصول عليها من إدارة الكلية أو من مكتبات البيع المتواجدة في 7 كنائس على مستوى محافظة الإسكندرية، هي: «الكاتدرائية المرقسية، مارجرجس سبورتنج، العذراء سموحة، مارمينا فلمنج، القديسين سيدي بشر، القديسين مكسيموس في شارع 45، الشهيدة دميانة الورديان».

- صورة المؤهل الدراسي «مؤهل عالي» مع تقديم أصل المؤهل للمضاهاة.

- صورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي مع تقديم الأصل للمضاهاة.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة.

مواعيد التقدم إلى الكلية الاكليريكية بالإسكندرية

وأوضحت الكلية الاكليريكية بالإسكندرية، أنه يتم تقديم المستندات المذكورة أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع بدءا من 28 أغسطس الجاري حتی 22 سبتمبر المقبل من الساعة 5 مساءاً حتى 8 مساءا بمقر الكلية الاكليريكية بالإسكندرية المتواجد بالكاتدرائية المرقسية في منطقة محطة الرمل.