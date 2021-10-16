رئيس «الأسقفية» يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور سامى فوزي أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جموع المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلا:«في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم».

وأضاف في البيان: «نصلي لكي يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة».

تهنئة الرئيس السيسي

من جانبه، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، قائلا:«الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير».

كما تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الإنسانية ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه.

تهنئة القس أندريه زكي

كما أن الدكتور القس أندريه زكي قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئه فيها بحلول تلك المناسبة العطرة، وأرسل ببرقيات تهنئة مماثلة إلى شيخ الأزهر ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب ووكلاء مجلس الوزراء والمحافظين.