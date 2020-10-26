رئيس "أساقفة الإسكندرية" يبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية مع "العدل"

التقى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران سامي فوزي شحاتة، المستشار عمر مروان وزير العدل، وقدما له نسخة من الأصول التشريعية للأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم: "تتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين، الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا، أما الثاني فهو التطليق".

ووفقا للأصول التشريعية للكنيسة الأسقفية، لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما، بينما بينت المواد من 73 وحتى 78 في اللائحة، حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق، وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا، مثل هروب أحد الزوجين مع شخص آخر، أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.

فيما نصت المادة 75، على أنّه يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق حال انحراف الزوج الآخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة 3 سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما.

وبينت المادة 77 حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه، تترتب عليه استحالة العشرة بينهما، بينما اختصت المادة 78 بحق أحد الزوجين في التطليق، حال الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة 3 سنوات فأكثر.

يذذكر أنّ لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية، معمولا بها في الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وهي: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، وموريتانيا.