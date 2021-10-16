طرح فيلم أحمد نوتردام على الإنترنت بعد رفعه من السينمات

عاد فيلم أحمد نوتردام لتصدر محركات البحث على الإنترنت، بعد رفعه من دور العرض السينمائي، وعرضه على منصة «شاهد VIP» ضمن برنامجها في شهر أكتوبر الجاري، للمرة الأولى خارج دور العرض السينمائي، مساء أمس، وحظى الفيلم بردود فعل إيجابية بعد الساعات الأولى من عرضه على المنصة الإلكترونية.

525 جنيها سبب سحب الفيلم من السينمات

عرض فيلم أحمد نوتردام للمرة الأولى في دور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية، خلال شهر مايو الماضي حيث شارك في موسم عيد الفطر، واستمر حتى 13 أسبوعا محققا إيرادات وصلت لـ 19 مليون جنيه، قبل أن يتم رفعه من السينمات في أغسطس الماضي بسبب ضعف الإيرادات، حيث وصلت إيرادات الفيلم في آخر أيامه لـ 525 جنيها، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولا فيلم» للتوزيع في ذلك الوقت.

وتعرض المنصة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأعمال الحصرية بعد حصولها على حقوق عرضها كاملة، ضمن خطتها لشراء أعمالٍ سينمائية ودرامية جديدة، ومن المقرر أن تعرض خلال الفترة المقبلة فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني.

قصة فيلم أحمد نوتردام

وتدور أحداث الفيلم حول صحفي يتخفى تحت اسم مستعار، ويتفق مع فتاة على تمثيل خطفها بهدف الوصول إلى قاتل متسلسل لم تستطع الشرطة القبض عليه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمود البزاوي وانتصار، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم «هيكل نظمي» إلا أن تم تغيره بعد ذلك والاستقرار على الاسم الحالي، ويعتبر التعاون الأول الذي يجمع رامز جلال وغادة عادل منذ تعاونهما معا في فيلم «عيال حبيبة» عام 2005.