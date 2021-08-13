ضعف إيرادات فيلم أحمد نوتردام تسحبه من دور العرض

تصدر البحث عن إيرادات فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال محركات البحث، بعد رفع الفيلم من دور العرض بعد 13 أسبوع من بدء عرضه، حيث حقق الفيلم خلال الفترة الأخيرة ضعيفة، وبالتحديد في آخر يوم لعرضه 10 أغسطس، قبل الرفع من دور العرض، حيث كان الإيراد اليوم للفيلم 525 جنيها.

إيرادات فيلم أحمد نوتردام

من جانبه، قال لؤي السيد، مؤلف الفيلم، في تصريحات لــ«الوطن»، إنه على الرغم من إيرادات فيلم أحمد نوتردام الضعيفة إلا أنه جديد وقدم نوعًا من أنواع الرعب الكوميدي الجديد في السينما، لافتًا إلى أن ردود الفعل على الفيلم جيدة للغاية.

اما عن العمل مع رامز جلال، قال إن هناك كيمياء كبيرة بينهما، بالإضافة إلى مشاركتهما سويًا الكثير من النجاحات، فهو الفنانين الذين ينجح معهم دائما، حسب حديثه.

وسبق أن عمل المؤلف لؤي السيد مع رامز جلال في عدد كبير من الأعمال سواء على مستوى برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه أو على مستوى الأفلام، حيث عملا معًا منذ عام 2012 في فيلم «غش الزوجية»، وبعدها «مراتي وزوجتي» عام 2014، ومن بعدها أيضا «كنغر حبنا»، ومن بعدها أيضا شارك في فيلم «رغدة متوحشة»، مع ريهام حجاج وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم أحمد نوتردام قبل الرفع من السينمات 19 مليون و393 ألف جنيه، وحقق خلال الأسبوع الأخير لعرضه 27 ألف جنيه، وذلك لوجود أفلام أخرى منافسة تم طرحها بالسينمات بداية من فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة وفيلم «العارف» لأحمد عز وأحمد فهمي، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز وفيلم «النمس والإنس» لمحمد هنيدي، والذي طرح مؤخرا في دور العرض.