جولات ميدانية للسيطرة على مقالب المخلفات بالقاهرة الكبرى

قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بمتابعة أعمال المرور اليومي على المقالب العمومية لمتابعة الوضع وإحكام السيطرة على الانبعاثات، وخاصة مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى بدأت بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالي بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملي، والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات، إذ جرى التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع، وإحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم السحابة السوداء.

وأوضح الدكتور طارق العربي، قرب انتهاء الدراسات الخاصة بموقع مقلب الطوب الرملي، لتحديد كمية المخلفات بالموقع والسيناريوهات التي تجرى بالموقع، كما جرى المرور على مقلب الوفاء والامل لمتابعة الأوضاع به وتبين استقرارها، وذلك في إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للسيطرة الآنية على أية انبعاثات تحدث بالموقع.

السيطرة على الاشتعالات المفاجئة بالمقالب

واستكمالا للجولات الميدانية، قام رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمرور على منطقة شبرامنت بجنوب الجيزة للوقوف على الوضع بالمنطقة وإحكام السيطرة على مصادر الانبعاثات بها، إذ جرى زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بشبرامنت، والتنبيه على المسئولين عن التشغيل بالالتزام بساعات التشغيل وعدم تشغيل المحارق بعد الساعة الثانية ظهرا، والالتزام باشتراطات التخزين وتشغيل المحارق بالطريقة السليمة صحيا وبيئيا، كما جرى المرور على منطقة التشغيل بمقلب شبرامنت للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عملية التشغيل وأعمال استقبال المخلفات واعمال الفرد والتسوية والتغطية للمخلفات الواردة للمقالب، بالإضافة إلى المرور مع على موقع الخلية الجديدة المنفذة من وزارة البيئة دعما لمحافظة الجيزة ضمن أعمال البنية التحتية لاستطلاع ما جرى من أعمال إنشاء الخلية من طبقات العزل وتبطين الخلية، وشبكة الرشيح ومدى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

انبعاثات بموقع العاشر من رمضان

كما جرى المرور أيضا على موقع التخلص الآمن من المخلفات بالعاشر من رمضان، إذ لوحظ وجود انبعاثات بالموقع، وعلى الفور وجه الدكتور رئيس الجهاز بسرعة السيطرة على الانبعاثات ومنعها تماما، وتحريك اللوادر الموجودة بالموقع والسيطرة عليها تماما وتغطية مكان الانبعاثات بالرمال، بالإضافة إلى المرور على مقلب العبور وموقع التشغيل لخلية ايكوم التي تقوم باستقبال المخلفات الواردة من شمال وشرق القاهرة، والمرور علي خلية هيئة نظافة القاهرة وخلية القليوبية التي يجرى تشغيلها بواسطة محافظة القليوبية، والتأكيد على ضرورة استكمال اعمال التغطية والسيطرة أولا بأول لمنع حدوث حرائق بالموقع.

وخلال زيارته لمقلب أبي زعبل، تلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة حرق مخلفات بجانب الطريق الاوسطي بمشتول السوق بمقلب قمامة عشوائي بجانب الطريق، وجرى التواصل مع الدفاع المدني والسيطرة جزئيا على الحريق، وقام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتوجه للمقلب لإحكام السيطرة عليه بالكامل، كما جرى زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بأبي زعبل، والاطلاع على سجلات المحارق والتشغيل للمحارق، والتوجيه بالمراجعة الكاملة للمجمع وإحكام العمل به، وفقا للاشتراطات البيئة السليمة.