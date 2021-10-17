شروط ومستندات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية المصرية

الزواج من غير المصرية قد يطمح له بعض الشباب وتحديدًا من المسافرين للعمل بالخارج أو الباحثين عن زوجة تساعدهم في الحصول على جنسية البلد التي سافروا إليها، أو آخر يبحث عن زوجة تحمل أراء وتطلعات مختلفة عن المصرية، إلا أن هناك بعض الأمور التي تتعلق بالأبناء تستوجب أن تكون الأم مصرية كالحصول على مهن بعينها والدراسة في أماكن محددة.

وفي هذا الصدد، «الوطن»، تستعرض كيفية حصول زوجة المصري الأجنبية على الجنسية المصرية والأوراق المطلوبة، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات العامة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها.

كيفية اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

وهناك عدة خطوات ينبغي على الزوجة الأجنبية للمصري أن تتبعها وهي على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لحصول زوجة المصري الأجنبية على الجنسية المصرية

1- وثيقة الزواج.

2- شهادة ميلاد الزوج ووالده وصورة منها.

3-عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج.

4-شهادة ميلاد الزوجة الأجنبية.

5- تحقيق شخصية الزوج المصري (جواز السفر / بطاقة الرقم القومي)

6- الرسوم والدمغات المقررة.

شروط حصول زوجة المصري الأجنبية على الجنسية المصرية

• أن يكون الزوج مصري الجنسية.

• السن: حد أدنى 18 سنة.

إجراءات يجب على الزوجة اتباعها للحصول على الجنسية

1: طلب الخدمة.

2: تقديم المستندات المطلوبة.

3: دفع رسوم الخدمة.

رسوم حصول زوجة المصري الأجنبية على الجنسية المصرية

رسم التنمية المقرر على الطلب 10000.55جم + رسم شهادة الجنسية 6 جم.

شروط ومستندات الحصول على الجنسية المصرية للأجانب للاستثمار

ويحق للأجانب الراغبين في الاستثمار في القاهرة الحصول على الجنسية المصرية وفق خمسة برامج متنوعة لتيسير ذلك على النحو التالي:

- إيداع وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات

إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

- إقامة مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار

إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفي حال تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

- شراء عقار من الدولة بحد أدنى 500 ألف دولار

شراء عقار (أرض أو مبني أو شقة أو أرض مصنع) مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وفي حال التصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

- إيداع نقدى مباشرة بقيمة 250 ألف دولار

إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

- إيداع وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات

إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.